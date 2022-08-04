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Зеленский обвинил Amnesty International в помощи российским террористам — видеообращение видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 23:02
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International такими отчетами, как обнародованный сегодня, "помогают террористам" и вместе с ними несут ответственность за гибель украинцев. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Зеленский отметил, что Amnesty International своим отчетом о ВСУ "пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву".

"Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным... Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что почти 200 религиозных сооружений, почти 900 медучреждений, больше 2200 образовательных учреждений повреждены или уничтожены российскими ударами. Оккупанты сознательно били по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам... "И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность", – сказал президент.

"Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними (террористами. – Ред.)", – подчеркнул Зеленский.

  • В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Читайте также: В Amnesty International Украина говорят, что не участвовали в подготовке доклада о ВСУ

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Amnesty International
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