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Amnesty International создает фальшивый баланс между преступником и жертвой — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 16:03
Amnesty International создает фальшивый баланс между преступником и жертвой — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой". Об этом он сказал в обращении к организации.

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По его словам, он возмущен публикацией Amnesty International, которая обвиняет Украину в якобы "создании военных баз" в жилых районах, школах и больницах. 

"Я понимаю, что в ответ на критику организация скажет, что критикует обе стороны войны, но давайте четко договоримся о том, что такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая уничтожает гражданских сотнями и тысячами, стирает города с лица земли, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ и весь континент от российского нашествия", — сказал Кулеба.

Дипломат призвал Amnesty International прекратить "заниматься созданием фальшивой реальности, где все в чем-то немного виноваты" и посоветовал организации заняться донесением системной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. 

"Сделайте это хотя бы во имя убитых украинских гражданских, которых накрыло российским снарядом в Торецке 4 августа", — резюмировал министр.

Читайте также: Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети 

Дмитрий Гриниченко
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война дмитрий кулеба законы войны
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