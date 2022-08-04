Amnesty International создает фальшивый баланс между преступником и жертвой — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обвинение Украины в "нарушении законов войны" организацией Amnesty International "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой". Об этом он сказал в обращении к организации.
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По его словам, он возмущен публикацией Amnesty International, которая обвиняет Украину в якобы "создании военных баз" в жилых районах, школах и больницах.
"Я понимаю, что в ответ на критику организация скажет, что критикует обе стороны войны, но давайте четко договоримся о том, что такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды. Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, между страной, которая уничтожает гражданских сотнями и тысячами, стирает города с лица земли, и страной, которая отчаянно защищается, спасая свой народ и весь континент от российского нашествия", — сказал Кулеба.
Дипломат призвал Amnesty International прекратить "заниматься созданием фальшивой реальности, где все в чем-то немного виноваты" и посоветовал организации заняться донесением системной правды о том, чем является сегодняшняя Россия.
"Сделайте это хотя бы во имя убитых украинских гражданских, которых накрыло российским снарядом в Торецке 4 августа", — резюмировал министр.
- Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что релиз Amnesty International, где Украину обвиняют в "нарушении законов войны", предлагает стране "коллективное самоубийство".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
- 30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий.
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