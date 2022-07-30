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Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 19:28
Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. Об этом в эфире телемарафона сказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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29 июля Кабмин принял решение о создании штаба по эвакуации жителей Донецкой области.

По словам Верещук, это произошло после поступления просьбы главы Донецкой ВГА Павла Кириленко начать обязательную эвакуацию жителей области.

Среди причин, с обоснованностью которых согласна Верещук, – подготовка к отопительному сезону. В Донецкой области, по словам главы Минреинтеграции, полностью отсутствует газоснабжение. Также нет в достаточном объеме электроснабжения.

"Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет", – сказала Верещук.

Она отметила, что речь идет именно об обязательной эвакуации. "33 статья закона о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", – сказала министр.

Если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь. "Мы демократическая страна, мы не можем никого принуждать силой", – сказала министр.

Пока остается нерешенным вопрос с детьми, родители которых не захотят выезжать.

По ее словам, в Донецкой области проживают 52 000 детей, которые нуждаются в эвакуации. Всего, сообщила Верещук, необходимо вывезти 200-220 000 украинских граждан.

Глава Минреинтеграции убеждает, что места жительства для эвакуированных есть, в этом помогли главы областных госадминистраций. Также есть понимание, как организовать выплаты переселенцам и обучение для их детей.

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Вадим Ребрина
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Донбасс эвакуация ирина верещук
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