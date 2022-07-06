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В Донецкой области будет решаться судьба Украины, нужно эвакуировать 350 000 человек — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 07:08
В Донецкой области будет решаться судьба Украины, нужно эвакуировать 350 000 человек — ОВА - Фото
Последствия обстрелов Краматорска (Фото: EPA)

Из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян. Об этом в Краматорске заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает AP.

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По его словам, эвакуация 350 000 человек, оставшихся в Донецкой области, необходима для спасения их жизней, а также, чтобы Вооруженные Силы Украины могли лучше защищать города от россиян. 

"Судьба всей страны будет решаться в Донецкой области. Как только людей станет меньше, мы сможем больше сконцентрироваться на нашем противнике и выполнять свои основные задачи", — сказал Кириленко.

Он отметил, что в городах области расположена важная критическая инфраструктура, в частности, водоочистные сооружения. Чиновник назвал основными целями РФ Краматорск и Славянск и напомнил, что россияне усилили хаотичные обстрелы городов для уничтожения инфраструктуры и жилых районов. 

Читайте также: Славянск готовится к наступлению России. ВСУ будут биться до последнего — мэр города

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область война краматорск эвакуация славянск
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