В Донецкой области будет решаться судьба Украины, нужно эвакуировать 350 000 человек — ОВА
Из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян. Об этом в Краматорске заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает AP.
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По его словам, эвакуация 350 000 человек, оставшихся в Донецкой области, необходима для спасения их жизней, а также, чтобы Вооруженные Силы Украины могли лучше защищать города от россиян.
"Судьба всей страны будет решаться в Донецкой области. Как только людей станет меньше, мы сможем больше сконцентрироваться на нашем противнике и выполнять свои основные задачи", — сказал Кириленко.
Он отметил, что в городах области расположена важная критическая инфраструктура, в частности, водоочистные сооружения. Чиновник назвал основными целями РФ Краматорск и Славянск и напомнил, что россияне усилили хаотичные обстрелы городов для уничтожения инфраструктуры и жилых районов.
- 5 июля войска РФ подвергли массированному обстрелу Славянск. Один человек погиб, еще семь получили ранения.
- Кириленко сообщал, что российские оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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