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Сценарий Мариуполя и Северодонецка. РФ стягивает силы для атаки на Славянск — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 12:40
Сценарий Мариуполя и Северодонецка. РФ стягивает силы для атаки на Славянск — глава ОВА - Фото
Славянск (Фото: Павел Кириленко/Facebook)

Российские оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне накапливают живую силы, артиллерию и тяжелую технику на Славянском направлении. Противник хочет использовать ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов города, кроме ракет и авиации. 

"Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", — заявил Кириленко.

Чиновник также отметил, что линия обороны вокруг Славянска построена таким образом, чтобы россияне не могли уничтожать город артиллерией, однако они готовятся именно к такому сценарию. Он заявил, что город готов "стоять столько, сколько потребуется". 

Читайте также: Наступление на Славянск. Россию ждут трудности в виде форсирования Северского Донца – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс славянск наступление россии
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