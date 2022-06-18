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Контрнаступление украинских войск у Изюма может отвлечь силы россиян от Славянска – ISW

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 05:25
Контрнаступление украинских войск у Изюма может отвлечь силы россиян от Славянска – ISW - Фото
Карта ISW

Украинские войска ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке 17 июня.

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Как отмечается, украинские и российские источники все чаще сообщают о возможном контрнаступлении украинских войск на Изюм с юго-восточной окраины Харькова.

"Эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения", – сообщают эксперты ISW.

  • 17 июня мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что город готовится к масштабному наступлению российской армии, которое ожидается в ближайшие дни, а ВСУ не собираются сдавать Славянск врагам.

Читайте также: ВСУ обратили армию РФ в бегство под Бахмутом и ударили авиацией под Херсоном – Генштаб

Наталия Медведева
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изюм isw славянск контрнаступление
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