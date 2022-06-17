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Славянск готовится к наступлению России. ВСУ будут биться до последнего — мэр города

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 13:01
Славянск готовится к наступлению России. ВСУ будут биться до последнего — мэр города - Фото
Славянск (Фото: Павел Кириленко/Facebook)

Славянск готовится к масштабному наступлению российской армии, которое ожидается в ближайшие дни, а ВСУ не собираются сдавать город противнику. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в интервью каналу Украина 24.

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По его словам, судя по заявлениям с российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается "изо дня на день". 

"Линия фронта уже приблизилась и выстроилась вдоль Северского Донца, что означает ее приближенность к городу на 15-20 км. У жителей стало больше поводов для волнения, так как обстрелов стало больше, а на прошлой неделе появились первые погибшие мирные жители", — заявил Лях.

Он отметил, что сегодняшнюю ситуацию в Славянске не стоит сравнивать с началом войны в 2014 году, а "о сдаче города вообще не приходится говорить".

"У армии есть мнение и четкое понимание, что никто не собирается сдавать город, а также Краматорск и всю Донецкую область. Мы будем биться до последнего", — сказал мэр. 

Читайте также: Наступление на Славянск. Россию ждут трудности в виде форсирования Северского Донца – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс славянск наступление россии
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