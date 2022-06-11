Россия для наступления на Славянск бросила подкрепление, но использовать его трудно – ISW

Командование российской армии перебросило подкрепление для наступления на Славянск, но захватчикам будет трудно использовать численное превосходство. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 10 июня.

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Как отмечается, российские войска продолжали подготовку к наступательным операциям юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.

ISW, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, пишет, что сейчас в Харьковской области действуют 30 российских батальонно-тактических групп (БТГ), что на 10 больше, чем сообщалось 3 июня.

Сообщается, что на этом направлении российские войска продолжают уделять приоритетное внимание усилиям по координации наступления на юго-востоке Харьковской области с усилиями на северо-западе Донецкой области.

Однако эти БТГ, как отмечает ISW, вероятно, понесли большие боевые потери и могут состоять из остатков других частей. Очевидно, Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, перебросил некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские войска на этом направлении действительно увеличили имеющуюся боевую мощь на 50%.

Кроме того, подчеркивают аналитики, российские атаки по-прежнему в основном связаны с дорогами и ограничиваются узкими фронтами, и российским войскам, вероятно, будет трудно использовать любое новое численное превосходство.

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Наталия Медведева

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