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Арестович заявил, что Россия может начать осаду Славянска в течение недели

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 23:18
Арестович заявил, что Россия может начать осаду Славянска в течение недели - Фото
Алексей Арестович (Фото: пресс-служба ОП)

В течение недели российские войска могут начать осаду Славянска, взяв город в "оперативное полуокружение". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину. 

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По его словам, со стороны Изюма Россия планирует перерезать трассу Барвенково—Славянск, взятие под контроль которой будет означать оперативное полуокружение украинских войск в Славянске и Краматорске.

Также Арестович заявил, что россияне собираются захватить Святогорск и выйти на рубеж Северского Донца с попытками его форсирования.

"После этого они будут переходить непосредственно к осаде Славянска. Эти планы могут реализоваться в течении недели, так как концентрация сил и средств позволяет это сделать. Уже вплотную приближается осада Славянска", — заявил советник главы ОП.

Отдельно Арестович подчеркнул, что эта неделя будет "очень жаркой" для Украины и ВСУ, однако он надеется, что у командования "есть какой-то гениальный план". 

Бои в районе Изюма и Славянска (Карта: IWS)

Читайте также: Арестович — Мелитополю, Бердянску и Херсону: Всех освободим, движение ВСУ это доказывает 

Дмитрий Гриниченко
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Донбасс краматорск наступление славянск Арестович
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