Арестович заявил, что Россия может начать осаду Славянска в течение недели

В течение недели российские войска могут начать осаду Славянска, взяв город в "оперативное полуокружение". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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По его словам, со стороны Изюма Россия планирует перерезать трассу Барвенково—Славянск, взятие под контроль которой будет означать оперативное полуокружение украинских войск в Славянске и Краматорске.

Также Арестович заявил, что россияне собираются захватить Святогорск и выйти на рубеж Северского Донца с попытками его форсирования.

"После этого они будут переходить непосредственно к осаде Славянска. Эти планы могут реализоваться в течении недели, так как концентрация сил и средств позволяет это сделать. Уже вплотную приближается осада Славянска", — заявил советник главы ОП.

Отдельно Арестович подчеркнул, что эта неделя будет "очень жаркой" для Украины и ВСУ, однако он надеется, что у командования "есть какой-то гениальный план".

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Дмитрий Гриниченко

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