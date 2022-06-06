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Украине нужно 60 западных РСЗО, чтобы иметь шанс победить Россию — Арестович

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 22:02
Украине нужно 60 западных РСЗО, чтобы иметь шанс победить Россию — Арестович - Фото
Алексей Арестович (Фото: скриншот)

Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня западного образца для того, чтобы иметь шанс победить Россию в войне. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии газете The Guardian.

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По его словам, Украине нужно 60 западных РСЗО, названное им число систем даст шанс победить Россию в войне. 

"Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут и дальше гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции, особенно если страны с десятками систем решат пожертвовать четыре или пять", — сказал Арестович. 

Отдельно советник главы ОП затронул тему украинского контрнаступления, он считает, Украина имеет достаточное количество живой силы, однако испытывает проблемы с вооружением. 

"Если мы получим 60 таких систем, то россияне потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены. Если мы получим 40, они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20-ю они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас", — сказал Арестович.

  • 6 июня, правительство Великобритании заявило, что передаст ВСУ ракетные системы M270 и управляемые боеприпасы M31A1 к ним.
  • Госсекретарь США Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.

Читайте также: Четыре HIMARS для Украины уже в Европе, их привезли заранее. Пентагон сообщил подробности 

Дмитрий Гриниченко
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война РСЗО поставки оружия Арестович контрнаступление
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