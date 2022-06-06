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Официально. Великобритания передаст Украине ракетные системы M270 и боеприпасы M31A1

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 13:18
Официально. Великобритания передаст Украине ракетные системы M270 и боеприпасы M31A1 - Фото
Фото: EPA

Правительство Великобритании подтвердило передачу Украине современных реактивных систем залпового огня M270 дальностью до 80 километров. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Бориса Джонсона и на сайте правительства. 

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Отмечается, что Великобритания поставит  Украине ракетные системы M270 и боеприпасы M31A1 в больших количествах. 

В заявлении не уточняется, сколько таких систем Великобритания решила передать Украине. 

Украинских военных обучат как использовать пусковые установки в Великобритании, говорится в заявлении. 

На сайте британского правительства объясняют, что решение о передаче M270 было согласовано с США, которые предоставят Украине ракетные системы HIMARS.

В правительстве также заявили, что эти РСЗО позволят Украине лучше защитить себя от применения дальнобойной артиллерии, которую оккупанты "без разбора применяют для уничтожения городов".

М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.

  • Ранее Великобритания предоставила Украине более 5000 переносных противотанковых комплексов Nlaw, ракеты малой дальности Brimstone 1, бронеавтомобили Mastiff и системы противовоздушной обороны с ракетами Starstreak на сумму 750 млн фунтов стерлингов.
  • 2 июня замминистра обороны США сообщал, что первые четыре РСЗО HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе.

Читайте также: Стреляют дальше и точнее. Британия решила передать Украине три ракетных системы M270 – BBC

 

Наталия Фреик
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вооружиение Великобритания РСЗО военная помощь m270
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