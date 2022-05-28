Арестович — Мелитополю, Бердянску и Херсону: Всех освободим, движение ВСУ это доказывает

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что движение ВСУ южнее Давыдова Брода в Херсонской области говорит о том, что Украина не бросила Херсон и другие временно оккупированные южные города. "Мы вас всех освободим", – сказал он жителям Мелитополя, Бердянска и Херсона в эфире канала Фейгин Live.

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"Очень много вопросов задают: как же Мелитополь, Бердянск, Херсон, как же вы их бросили. Ну вот, друзья мои, движение на Давыдов Брод, точнее южнее Давыдова Брода, показывает, что мы не собираемся так просто оставлять это дело, что мы вас всех освободим рано или поздно", – сказал Арестович.

Скорость этого процесса зависит, по его словам, от поставок западного вооружения.

"Никто вас не бросил. Вы можете пробыть в оккупации недели и месяцы, но мы все равно вас освободим. Это надо очень четко понимать. Вы не останетесь в оккупации. Мы вернем вас силой. Разгоним российскую армию, заберем свои оккупированные города и вас всех вернем домой, можете не бояться", – заверил Арестович.

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные Силы Украины пошли в наступление в Херсонской области, заставив россиян обороняться на невыгодных рубежах вблизи сел Андреевка, Лозовое и Белогорка.

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