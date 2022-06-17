ВСУ обратили армию РФ в бегство под Бахмутом и ударили авиацией под Херсоном – Генштаб

Украинские военные заставили бежать армию России под Бахмутом и отработали авиацией по скоплению врага в Херсонской области. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

В Харьковской области враг сосредоточен на удержании рубежей, недопущении выхода украинских сил к границе и в тыл российской группировке на Славянском направлении. Россияне пытались провести разведку боем в районе Кочубеевки, но украинские силы ответили прицельным огнем – враг отошел.

На Славянском – армия РФ сосредоточена на продолжении наступления на Славянск, ведет разведку боем в районе Краснополья (бой продолжается), пыталась взять под полный контроль Богородичное, но защитники Украины отбили штурм. Для развития наступления на Славянск враг использует артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дибровного и Вернополья.

Донбасс

На Лиманском направлении РФ активных боевых действий не вела. На Северодонецком – бьет артиллерией по украинским позициям, нанесла авиаудар по Устиновке, перебрасывает дополнительные подразделения реактивной артиллерии, продолжаются бои за Северодонецк.

На Бахмутском – украинские военные отбили штурм в районе Золотого, враг отошел. Также россияне пытались выдвинуться в направлении Василевки и Берестового, но украинские силы нанесли им огневое поражение и заставили убегать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – активных боевых действий врага не было, РФ нанесла авиаудар рядом с Нью-Йорком, Авдеевкой и Победой.

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Юг

На Южнобугском направлении враг бил из ствольной и реактивной артиллерии по ряду населенных пунктов. Украинская авиация ударила по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области. На Запорожском направлении есть успехи украинских сил, враг понес значительные потери в живой силе в Херсонской области.

В Черном море – два российских носителя крылатых ракет "Калибр".

Север

Армия Беларуси сосредоточена на разведке, оборудовании позиций и охране границы, остается угроза ракетных и авиационных ударов. На Северском направлении – враг ведет демонстративные действия, обстреливал приграничье Сумской и Черниговской областей из артиллерии.

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Марк Сировой

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