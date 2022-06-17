Армия России может делать атаки "под чужим флагом", чтобы помешать ВСУ под Херсоном – ISW

Армия России может делать операции "под чужим флагом", чтобы обвинить украинские силы в атаках на гражданскую инфраструктуру и помешать их контрнаступательным действиям в районе Херсона. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Отмечается, что россияне продолжают укреплять запасные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на украинские контратаки. В частности, это происходит в районе Безводного и Ищенки, также оккупанты повреждают ирригационные сооружения, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов, отмечали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские войска могу устраивать атаки "под чужим флагом" под Херсоном, чтобы заявить якобы о нападениях противника на гражданскую инфраструктуру и отбить у гражданского населения поддержку украинских контрнаступательных операций, пишут в ISW.

Аналитики также отметили сообщения, что российские силы обстреляли украинские позиции на админрубежах Херсонской-Николаевской и Херсонской-Днепропетровской областей. Вероятно, это попытки контрбатарейной борьбы, чтобы помешать украинскому продвижению.

Также сообщалось, что российские силы провели демонстративные штурмы населенных пунктов в восточной части Запорожской области, чтобы сковать там украинские силы.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверял: украинские силы освободят Херсон и Мелитополь военным путем, но без штурма городов.

15 июня ISW сообщали, что армия РФ перешла в оборону под Херсоном и минирует берега Ингульца.

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Марк Сировой

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