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Армия России может делать атаки "под чужим флагом", чтобы помешать ВСУ под Херсоном – ISW

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 06:45
Армия России может делать атаки
Российский оккупант (фото - ЕРА)

Армия России может делать операции "под чужим флагом", чтобы обвинить украинские силы в атаках на гражданскую инфраструктуру и помешать их контрнаступательным действиям в районе Херсона. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Отмечается, что россияне продолжают укреплять запасные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на украинские контратаки. В частности, это происходит в районе Безводного и Ищенки, также оккупанты повреждают ирригационные сооружения, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов, отмечали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские войска могу устраивать атаки "под чужим флагом" под Херсоном, чтобы заявить якобы о нападениях противника на гражданскую инфраструктуру и отбить у гражданского населения поддержку украинских контрнаступательных операций, пишут в ISW.

Аналитики также отметили сообщения, что российские силы обстреляли украинские позиции на админрубежах Херсонской-Николаевской и Херсонской-Днепропетровской областей. Вероятно, это попытки контрбатарейной борьбы, чтобы помешать украинскому продвижению.

Также сообщалось, что российские силы провели демонстративные штурмы населенных пунктов в восточной части Запорожской области, чтобы сковать там украинские силы.

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Армия России может делать атаки "под чужим флагом", чтобы помешать ВСУ под Херсоном – ISW

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон армия рф войска россии операция под чужим флагом isw
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