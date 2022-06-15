Оккупанты перешли в оборону под Херсоном и минируют берега Ингульца – ISW

На южном направлении недавние украинские контратаки вынудили российские войска 14 июня перейти к оборонительным операциям. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 14 июня.

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Сообщается, что украинские войска продвинулись в пределах 18 км от оккупированных частей Херсона, что, вероятно, оказывает значительное давление на российские силы, требующие укрепления своих оборонительных рубежей на юге.

Как отмечается, россияне минируют неуказанные места на берегу реки Ингулец, вероятно, в ответ на украинские контратаки в районе Давыдова Брода на северо-западе Херсона и в направлении Николаева и Кривого Рога.

Российские войска перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы вблизи границы Херсонской и Николаевской областей.

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Наталия Медведева

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