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На юге ВСУ нанесли ракетные и авиаудары по российским оккупантам: список потерь врага

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 02:10
На юге ВСУ нанесли ракетные и авиаудары по российским оккупантам: список потерь врага - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

14 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные и авиаудары по российским оккупантам. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в течение дня оккупационные войска дважды пытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ. Утром украинские военные из ПЗРК сбили вражеский вертолет, а днем ​​другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить в маневрах подразделения ВСУ.

В ответ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники российских захватчиков в Херсонской области. 

Украинские войска нанесли ракетные удары по складам горючего и району сосредоточения техники, подавлено два командно-наблюдательных пункта противника.

Всего за сутки на южном направлении уничтожено 70 российских оккупантов и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:

- 1 вертолет;

- 1 самоходная пушка "Пион";

- 1 реактивная система залпового огня "Град";

- 3 гаубицы 152 мм;

- 19 единиц бронированной техники;

- 33 единицы автомобильной техники;

- 4 единицы инженерной техники.

Также уничтожены два склада боеприпасов.

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Наталия Медведева
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потери врага
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