На юге ВСУ нанесли ракетные и авиаудары по российским оккупантам: список потерь врага
14 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные и авиаудары по российским оккупантам. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, в течение дня оккупационные войска дважды пытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ. Утром украинские военные из ПЗРК сбили вражеский вертолет, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить в маневрах подразделения ВСУ.
В ответ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники российских захватчиков в Херсонской области.
Украинские войска нанесли ракетные удары по складам горючего и району сосредоточения техники, подавлено два командно-наблюдательных пункта противника.
Всего за сутки на южном направлении уничтожено 70 российских оккупантов и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:
- 1 вертолет;
- 1 самоходная пушка "Пион";
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 3 гаубицы 152 мм;
- 19 единиц бронированной техники;
- 33 единицы автомобильной техники;
- 4 единицы инженерной техники.
Также уничтожены два склада боеприпасов.
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