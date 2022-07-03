Битва за Донбасс не закончится, если РФ захватит Луганскую область — советник Резникова
Даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли. Об этом в интервью BBC заявил советник министра обороны Юрий Сак.
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По его словам, для Донбасса "игра не будет окончена", если Россия сможет полностью захватить Луганскую область.
"Есть другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем украинских войск. Это города, которые последние пару дней были объектами жестких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не окончена", — заявил Сак.
Советник Резникова отметил, что Украина со временем накопит достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов вооружения, что позволит освободить захваченные Россией территории.
- Сак также заявил, что российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск, несмотря на заявления российского министра обороны Сергея Шойгу.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать окрестные населенные пункты.
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