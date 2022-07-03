Битва за Донбасс не закончится, если РФ захватит Луганскую область — советник Резникова

Даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли. Об этом в интервью BBC заявил советник министра обороны Юрий Сак.

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По его словам, для Донбасса "игра не будет окончена", если Россия сможет полностью захватить Луганскую область.

"Есть другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем украинских войск. Это города, которые последние пару дней были объектами жестких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не окончена", — заявил Сак.

Советник Резникова отметил, что Украина со временем накопит достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов вооружения, что позволит освободить захваченные Россией территории.

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Дмитрий Гриниченко

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