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Битва за Донбасс не закончится, если РФ захватит Луганскую область — советник Резникова

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 14:34
Битва за Донбасс не закончится, если РФ захватит Луганскую область — советник Резникова - Фото
Украинский танк Т-72 на Донбассе (Фото: EPA)

Даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли. Об этом в интервью BBC заявил советник министра обороны Юрий Сак.

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По его словам, для Донбасса "игра не будет окончена", если Россия сможет полностью захватить Луганскую область. 

"Есть другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем украинских войск. Это города, которые последние пару дней были объектами жестких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не окончена", — заявил Сак. 

Советник Резникова отметил, что Украина со временем накопит достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов вооружения, что позволит освободить захваченные Россией территории. 

Читайте также: Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс луганская область минобороны
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