Гайдай: Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы.

"Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания", – рассказал Гайдай.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В районе Лисичанска много российских войск и оружия, которое они применяют, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.

Оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать окрестные населенные пункты.

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра в Лисичанске.

Ранена женщина, ее госпитализировали в больницу Днепропетровской области.

Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаревка и Белогоровка.

В районе Белогоровки ВСУ отбили вражеское наступление.

3 июля в Институте по изучению войны (ISW) сообщили, что украинские войска, вероятно, осуществили запланированный отход из Лисичанска, что привело к захвату города россиянами 2 июля.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.