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Гайдай: Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 08:38
Гайдай: Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы.  

"Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания", – рассказал Гайдай.

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В районе Лисичанска много российских войск и оружия, которое они применяют, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами.  

Оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать окрестные населенные пункты.  

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра в Лисичанске.  

Ранена женщина, ее госпитализировали в больницу Днепропетровской области.  

Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаревка и Белогоровка.  

В районе Белогоровки ВСУ отбили вражеское наступление. 

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Роман Брыль
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ВСУ лисичанск российские оккупанты потери РФ Cергей Гайдай
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