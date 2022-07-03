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Украинские войска, вероятно, ушли из Лисичанска – вывод и карта ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 04:30
Украинские войска, вероятно, ушли из Лисичанска – вывод и карта ISW - Фото
Карта ISW

Украинские войска, вероятно, осуществили запланированный отход из Лисичанска, что привело к захвату города россиянами 2 июля. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW).

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По информации ISW, кадры с геолокацией показывают, что российские военные беспрепятственно ходят по северным и юго-восточным кварталам Лисичанска.

Аналитики Института пришли к выводу, что это предполагает, что по состоянию на 2 июля в городе украинских войск мало или совсем нет.

В ISW пишут, что украинские военные официально не объявляли о выводе войск, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг Лисичанска.

Эксперты Института прогнозируют, что оккупанты, скорее всего, установят контроль над оставшейся территорией Луганской области в ближайшие дни и, вероятно, затем отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем повернуть к Славянску и Бахмуту.

По мнению ISW, отвод украинских войск к Северску позволит ВСУ снизить риск окружения, и украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут.

Украинские войска, вероятно, ушли из Лисичанска – вывод и карта ISW

Читайте также: ВСУ обустраивают новую линию обороны в Северске после отхода из Северодонецка — Les Echos

Наталия Медведева
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лисичанск isw Северск
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