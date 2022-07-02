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ВСУ обустраивают новую линию обороны в Северске после отхода из Северодонецка — Les Echos

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 17:46
ВСУ обустраивают новую линию обороны в Северске после отхода из Северодонецка — Les Echos - Фото
Украинский солдат (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины обустраивают новые оборонительные позиции в Северске Донецкой области после отхода из Северодонецка. Об этом сообщили в репортаже французского издания Les Echos.

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Журналисты сообщают, что украинская армия реорганизует оборону на Донбассе — после отхода из Северодонецка ВСУ заняли новые оборонительные позиции в Северске. 

Отмечается, что украинские бойцы полны решимости, несмотря на усталость. 

Северск теперь стал одним из основных пунктов пересечения эвакуационных конвоев и новым опорным пунктом для ВСУ, которые строят укрепрайон в городе и размещают вокруг него артиллерию. 

Издание также написало, что россияне обстреливают Северск из реактивных систем залпового огня "Град" один или два раза в день. 

Северск (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Лисичанск не окружен россиянами, вокруг города идут ожесточенные бои — спикер Нацгвардии 

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область война оборона Северск
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