ВСУ обустраивают новую линию обороны в Северске после отхода из Северодонецка — Les Echos

Вооруженные Силы Украины обустраивают новые оборонительные позиции в Северске Донецкой области после отхода из Северодонецка. Об этом сообщили в репортаже французского издания Les Echos.

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Журналисты сообщают, что украинская армия реорганизует оборону на Донбассе — после отхода из Северодонецка ВСУ заняли новые оборонительные позиции в Северске.

Отмечается, что украинские бойцы полны решимости, несмотря на усталость.

Северск теперь стал одним из основных пунктов пересечения эвакуационных конвоев и новым опорным пунктом для ВСУ, которые строят укрепрайон в городе и размещают вокруг него артиллерию.

Издание также написало, что россияне обстреливают Северск из реактивных систем залпового огня "Град" один или два раза в день.

Ранее Вооруженные Силы Украины отбили разведку боем противника в районе Лисичанска, по всей линии фронта шли артиллерийские обстрелы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска. По его словам, уличных сражений в городе нет.

В Нацгвардии сообщили, что вокруг Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами.

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Дмитрий Гриниченко

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