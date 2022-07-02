Лисичанск не окружен россиянами, вокруг города идут ожесточенные бои — спикер Нацгвардии
Вокруг Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
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По его словам, наиболее сложная обстановка на фронте сохраняется в районе Лисичанска, Бахмута и Харькова. Россия все также планирует полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
Он отметил, что Лисичанск не окружен противником, а в окрестностях города идут ожесточенные бои, сам населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
Музычук также заявил, что россияне предпринимают усилия для возобновления наступления на Николаев и напомнил о сохранении угрозы ракетных ударов по украинским городам.
- Ранее Вооруженные Силы Украины отбили разведку боем противника в районе Лисичанска, по всей линии фронта шли артиллерийские обстрелы.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска. По его словам, уличных сражений в городе нет.
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