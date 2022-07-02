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Лисичанск не окружен россиянами, вокруг города идут ожесточенные бои — спикер Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 15:21
Лисичанск не окружен россиянами, вокруг города идут ожесточенные бои — спикер Нацгвардии - Фото
Последствия обстрелов Лисичанска (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Вокруг Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, однако город не окружен российскими оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, наиболее сложная обстановка на фронте сохраняется в районе Лисичанска, Бахмута и Харькова. Россия все также планирует полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. 

Он отметил, что Лисичанск не окружен противником, а в окрестностях города идут ожесточенные бои, сам населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Музычук также заявил, что россияне предпринимают усилия для возобновления наступления на Николаев и напомнил о сохранении угрозы ракетных ударов по украинским городам. 

Читайте также: Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма 

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область лисичанск нацгвардия
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