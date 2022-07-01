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Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 01:53
Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма - Фото
Фото: EPA

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самая горячая точка на фронте сейчас – это Лисичанск. Непростая ситуация также у Изюма, откуда Россия пытается развить наступление на Славянск. Об этом он сказал в эфире программы Говорит большой Львов.

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"У нас очень сложная ситуация по Лисичанску, и мы этого не скрываем. Сегодня [30 июня] состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, вопросы проговаривались по всему фронту. У нас непростая ситуация в Харьковской области у города Изюм", — сказал Данилов.

По его словам, российское командование хочет как можно скорее отрапортовать в Москву о захвате всей Луганской области, поэтому каждый день бросает на Лисичанск все новые и новые силы.

Данилов заявил, что западная помощь, получаемая Украиной, все еще недостаточна для паритета в тяжелом вооружении.

"Будем думать, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут, и тогда наши военные будут иметь больше возможностей избивать врага", — сказал он.

  • В вечерней сводке 30 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты имели частичный успех во время штурма в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и сейчас удерживают две его части.
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска. По его словам, уличных сражений в городе нет.
Андрей Водяный
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война лисичанск Алексей Данилов
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