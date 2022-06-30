Россияне штурмовали район Лисичанского НПЗ и контролируют две части завода – Генштаб

Российские оккупанты имели частичный успех при штурме в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и сейчас удерживают две его части. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Лисичанском направлении россияне обстреливают позиции ВСУ в районе Лисичанска, ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – имеют частичный успех, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

Также войска РФ вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево. Оккупанты имели частичный успех – удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили россиян отойти.

На Славянском направлении россияне перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка ВСУ успешно отбили, противник отошел. Войска РФ пытались взять под полный контроль Богородичное, но штурм был безуспешным.

Также ВСУ отбили все попытки оккупантов наступать и штурмовать в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций, пытался штурмовать по направлению Кочубеевка – Дементиевка, но безуспешно.

Читайте также: ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.