UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне штурмовали район Лисичанского НПЗ и контролируют две части завода – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 19:16
Россияне штурмовали район Лисичанского НПЗ и контролируют две части завода – Генштаб - Фото
Лисичанск (Фото - Telegram Гайдая)

Российские оккупанты имели частичный успех при штурме в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и сейчас удерживают две его части. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Лисичанском направлении россияне обстреливают позиции ВСУ в районе Лисичанска, ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – имеют частичный успех, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

Также войска РФ вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево. Оккупанты имели частичный успех – удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили россиян отойти.

На Славянском направлении россияне перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка ВСУ успешно отбили, противник отошел. Войска РФ пытались взять под полный контроль Богородичное, но штурм был безуспешным.

Также ВСУ отбили все попытки оккупантов наступать и штурмовать в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС.

На Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций, пытался штурмовать по направлению Кочубеевка – Дементиевка, но безуспешно.

Читайте также: ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лисичанск завод генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 