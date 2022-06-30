ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб

Вооруженные Силы Украины освободили Потемкино Херсонской области и Павловку Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, несмотря на ведение обороны по всей линии фронта, украинские войска пытаются вести наступательные действия на отдельных участках — на протяжении недели ВСУ освободили поселок Потемкино на Криворожском направлении и поселок Павловка на Кураховском направлении.

Он отметил, что украинские авиация и артиллерия поразили пункты управления войск противника, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, россияне понесли существенные потери.

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Дмитрий Гриниченко

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