ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб
Вооруженные Силы Украины освободили Потемкино Херсонской области и Павловку Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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По его словам, несмотря на ведение обороны по всей линии фронта, украинские войска пытаются вести наступательные действия на отдельных участках — на протяжении недели ВСУ освободили поселок Потемкино на Криворожском направлении и поселок Павловка на Кураховском направлении.
Он отметил, что украинские авиация и артиллерия поразили пункты управления войск противника, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, россияне понесли существенные потери.
- 30 июня остатки российского гарнизона были эвакуированы с острова Змеиный.
- Способность украинских сил вести затяжные бои и отходить до окружения будет ключевым фактором в исходе кампании на востоке страны, заявили в британской разведке.
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