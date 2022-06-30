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ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 16:10
ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины освободили Потемкино Херсонской области и Павловку Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. 

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По его словам, несмотря на ведение обороны по всей линии фронта, украинские войска пытаются вести наступательные действия на отдельных участках — на протяжении недели ВСУ освободили поселок Потемкино на Криворожском направлении и поселок Павловка на Кураховском направлении.

Он отметил, что украинские авиация и артиллерия поразили пункты управления войск противника, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, россияне понесли существенные потери.

Читайте также: Пентагон будет изучать операцию украинской армии в Северодонецке

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область Херсонская область генштаб контрнаступление
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