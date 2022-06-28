Пентагон будет изучать операцию украинской армии в Северодонецке

Министерство обороны США будет изучать операцию Вооруженных Сил Украины в Северодонецке. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге.

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По словам представителя Минобороны США, американцам предстоит изучить, каким образом украинским военным удалось так долго противостоять превосходящим силам российских оккупантов, удерживая Северодонецк.

Чиновник Пентагона подчеркнул, что ВСУ ушли из Северодонецка по собственному решению, а не потому что их вынудили – чтобы перейти в более подготовленные места для продолжения обороны.

Американский военный отметил, что огромное количество российских войск не могло занять сравнительно небольшую территорию, и при этом заплатило за это очень большими потерями.

"Украинцы заставляют их платить за очень маленький участок земли", – сказал представитель Пентагона.

По его мнению, ВСУ будут продолжать действовать подобным образом.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы.

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Наталия Медведева

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