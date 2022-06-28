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Пентагон будет изучать операцию украинской армии в Северодонецке

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 04:45
Пентагон будет изучать операцию украинской армии в Северодонецке - Фото
Северодонецк (Фото: EPA)

Министерство обороны США будет изучать операцию Вооруженных Сил Украины в Северодонецке. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге.

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По словам представителя Минобороны США, американцам предстоит изучить, каким образом украинским военным удалось так долго противостоять превосходящим силам российских оккупантов, удерживая Северодонецк. 

Чиновник Пентагона подчеркнул, что ВСУ ушли из Северодонецка по собственному решению, а не потому что их вынудили – чтобы перейти в более подготовленные места для продолжения обороны.

Американский военный отметил, что огромное количество российских войск не могло занять сравнительно небольшую территорию, и при этом заплатило за это очень большими потерями.

"Украинцы заставляют их платить за очень маленький участок земли", – сказал представитель Пентагона.

По его мнению, ВСУ будут продолжать действовать подобным образом.

Читайте также: Отход ВСУ от Северодонецка не облегчает России задачу захвата Донбасса – разведка Британии

Наталия Медведева
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пентагон северодонецк
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