Отвод войск от Северодонецка нужен для стратегической победы – глава ГУР

Отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы. Об этом в интервью ITV заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Для достижения стратегической победы наше командование приняло решение о перегруппировке на новых позициях. И я лично считаю это решение правильным… Оборона Украины идет уже четыре месяца, а оборона Северодонецка идет чуть больше четырех недель. Наши силы там не будут уничтожены, этого не произойдет", – сказал он.

Буданов подчеркнул, что это – только тактическая перегруппировка и она идет в целом по всей Украине. По его словам, на некоторых участках фронта украинские силы успешно контратакуют, на других – успешно обороняются. В частности он отметил контратаки в Херсонской области.

"Вы видели, что на николаевско-херсонском направлении есть определенные изменения. Для Херсона это только вопрос времен", – подытожил глава ГУР, добавив, что Украина вернет все территории по состоянию на 1991 год, а перелом в войне будет в августе.

24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские силы получили команду отходить из разрушенного Северодонецка на подготовленные позиции. В Минобороны и ОК Восток комментировать это отказались.

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Марк Сировой

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