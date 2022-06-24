ВСУ получили команду отходить от Северодонецка и отбили атаку на Лисичанск – Гайдай

Украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка. Российские силы завладели Николаевкой. Об этом сообщил в Telegram и в эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Глава ОВА отметил, что в Северодонецке разрушена дотла инфраструктура, повреждены или разрушены 90% домов. По его словам, военных из города придется отводить. Гайдай считает, что "нет смысла" держать их на разбитых позициях – количество погибших растет.

"Они (защитники Украины. – Прим. Ред.) получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные рубежи и оттуда уже нормально полноценно вести боевые действия и наносить урон врагу", – сказал он.

В оперативном командовании Восток отказались комментировать LIGA.net слова Гайдая по телефону.

Глава ОВА же добавил, что атака на Лисичанск и наступление в направлении южной окраины отбиты. Россияне понесли потери и отошли. Лисичанск и Боровское выдержали авиаудары. По его словам, россияне продвигаются на Лисичанск со стороны Золотого и Тошковки, а со Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

Также в Лисичанске нашли тела двух погибших, был госпитализирован в Черновцы раненый мужчина. В городе разрушено много домов и помещений ЖКХ, страдают от российских снарядов окружающие села.

Кроме того, Гайдай сообщил, что украинские силы остановили наступление в районе Боровского. Оккупанты продолжают наступать в районе Мирной Долины, продолжаются бои. Армия РФ завладела Николаевкой.

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Марк Сировой

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