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ISW о продвижении России на Лисичанск: Это не обеспечит ей решающее преимущество

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 03:40
ISW о продвижении России на Лисичанск: Это не обеспечит ей решающее преимущество - Фото
Фото: EPA

Российские войска в четверг, вероятно, достигли южных окрестностей Лисичанска. Но даже если они смогут выбить Вооруженные Силы Украины из города, это не обеспечит России решающего преимущества в дальнейшем наступлении, как и возможный захват Северодонецка. Об этом говорится в отчете Вашингтонского Института изучения войны.

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"Эти успехи вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ослабят возможности России", — считают аналитики.

Генеральный штаб Украины подтвердил, что россияне захватили села Рай-Александровка и Лоскутовка южнее Лисичанска. Это позволяет им атаковать город с южной стороны без необходимости форсировать Северский Донец.

Аналитики предполагают, что российские войска могут обстреливать значительные участки обоих основных выездов из Лисичанска – на Бахмут и Северск.

В то же время армия РФ усиливает свою группировку на территории Северодонецка, чтобы завершить его захват, и, вероятно, завершает окружение Золотого и Горного. Пока украинский Генштаб не подтвердил оккупацию этих населенных пунктов, поэтому в ISW считают, что бои за них до сих пор продолжаются.

  • Министерство обороны считает, что у российской армии есть задача полностью захватить Луганскую область до 26 июня. Под оккупацией РФ в настоящее время находится около 95% области.
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 23 июня рассказал, что россияне бросили все силы, чтобы оккупировать Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям. Он не исключает, что украинским силам вскоре придется уйти из Северодонецка.
Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк лисичанск isw
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