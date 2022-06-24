ISW о продвижении России на Лисичанск: Это не обеспечит ей решающее преимущество

Российские войска в четверг, вероятно, достигли южных окрестностей Лисичанска. Но даже если они смогут выбить Вооруженные Силы Украины из города, это не обеспечит России решающего преимущества в дальнейшем наступлении, как и возможный захват Северодонецка. Об этом говорится в отчете Вашингтонского Института изучения войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Эти успехи вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ослабят возможности России", — считают аналитики.

Генеральный штаб Украины подтвердил, что россияне захватили села Рай-Александровка и Лоскутовка южнее Лисичанска. Это позволяет им атаковать город с южной стороны без необходимости форсировать Северский Донец.

Аналитики предполагают, что российские войска могут обстреливать значительные участки обоих основных выездов из Лисичанска – на Бахмут и Северск.

В то же время армия РФ усиливает свою группировку на территории Северодонецка, чтобы завершить его захват, и, вероятно, завершает окружение Золотого и Горного. Пока украинский Генштаб не подтвердил оккупацию этих населенных пунктов, поэтому в ISW считают, что бои за них до сих пор продолжаются.

Министерство обороны считает, что у российской армии есть задача полностью захватить Луганскую область до 26 июня. Под оккупацией РФ в настоящее время находится около 95% области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 23 июня рассказал, что россияне бросили все силы, чтобы оккупировать Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям. Он не исключает, что украинским силам вскоре придется уйти из Северодонецка.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.