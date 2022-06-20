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Идут решающие бои. РФ хочет полностью захватить Луганскую область до 26 июня — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 13:36
Идут решающие бои. РФ хочет полностью захватить Луганскую область до 26 июня — Минобороны - Фото
Бои в районе Лисичанска (Фото: EPA)

Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, сегодня противник бросил все свои силы и средства на штурм населенных пунктов в Луганской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая обороняет Северодонецк и Лисичанск. 

Она отметила, что россияне несут огромные потери, а ВСУ делают все возможное, чтобы удержать территорию и не допустить окружения. 

Маляр подчеркнула, что нужно понимать превосходство противника в вооружении, что делает ситуацию сложной, а интенсивность боев в Луганской области достигла своего пика. 

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Дмитрий Гриниченко
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война луганская область северодонецк лисичанск Анна Маляр
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