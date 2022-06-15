Залужный: РФ одновременно атакует на девяти направлениях. Северодонецк – ключевая точка

Российская армия пытается одновременно атаковать на девяти направлениях, а Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, сегодня идет ожесточенная борьба за Луганскую область, на севере которой российская армия сосредоточила свои основные ударные силы, и пытается одновременно атаковать на девяти направлениях.

"Наступление ведется с юга на север по направлениям Попасная-Комышеваха и далее – на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг по направлениям Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже – Попасная-Светлодарск, с востока на запад – Северодонецк-Лисичанск, а также по направлениям Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Камышеваха", – сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию, чтобы вытеснить украинские войска. Он также назвал Северодонецк ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области.

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Дмитрий Гриниченко

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