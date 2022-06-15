UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный: РФ одновременно атакует на девяти направлениях. Северодонецк – ключевая точка

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 22:58
Залужный: РФ одновременно атакует на девяти направлениях. Северодонецк – ключевая точка - Фото
Валерий Залужный (фото: Валерий Залужный/Facebook)

Российская армия пытается одновременно атаковать на девяти направлениях, а Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сегодня идет ожесточенная борьба за Луганскую область, на севере которой российская армия сосредоточила свои основные ударные силы, и пытается одновременно атаковать на девяти направлениях. 

"Наступление ведется с юга на север по направлениям Попасная-Комышеваха и далее – на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера на юг по направлениям Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже – Попасная-Светлодарск, с востока на запад – Северодонецк-Лисичанск, а также по направлениям Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Камышеваха", – сообщил Залужный. 

Главнокомандующий ВСУ отметил, что противник применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию, чтобы вытеснить украинские войска. Он также назвал Северодонецк ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. 

Читайте также: Залужный: Требуется совмещение обороны и наступлений, необходимо вооружение образца НАТО 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область северодонецк Валерий Залужный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 