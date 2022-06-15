Россия пытается полностью захватить Северодонецк и наступает на Славянск — Генштаб

Российские войска пытаются полностью захватить Северодонецк и продолжают наступление от Изюма на Славянск. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на государственную границу Украины к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Довгенькое — Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали отпор и заставили оккупантов отойти.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать силы обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направления Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.

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Дмитрий Гриниченко

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