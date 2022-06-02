Залужный: Требуется совмещение обороны и наступлений, необходимо вооружение образца НАТО

Сейчас украинские военные ведут боевые действия почти на всех направлениях. Для успешного проведения комплексных операций необходимо вооружение образца НАТО. Об этом сообщил главнокомандующих ВСУ Валерий Залужный начальнику Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералу армии Тьери Бюркару в телефонном разговоре.

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Залужный проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке на фронтах.

"Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный объяснил Бюркару, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий.

"Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории", – сообщил Залужный.

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Наталия Медведева

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