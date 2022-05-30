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Залужный в День памяти поблагодарил США за вклад в освобождение Европы и уничтожение СССР

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 14:45
Залужный в День памяти поблагодарил США за вклад в освобождение Европы и уничтожение СССР - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к американскому народу с благодарностью за борьбу против тоталитарных диктаторов в Европе и распространение демократии по всему миру. Об этом он написал в Facebook в честь Дня памяти США 30 мая.

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Залужный отметил, что Западная Европа обязана США победой над нацизмом, а Восточная Европа – за вклад США в распад Советского Союза. 

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"Ваши жертвы, как в бою, так и в обучении, в значительной степени привели к распространению демократии по всему мир", – сообщил Залужный. 

Главнокомандующий ВСУ упомянул, что более 1 миллиона американцев принесли свои жертвы в борьбе за свободу во всем мире в более чем 20 крупных войнах.

Залужный добавил, что Украина благодарна США за помощь в обучении, снабжении оружием и боеприпасами и украинские защитники борются за выживание украинского народа, как это делали солдаты США в июне 1775 года, когда была основана армия.
Наталия Фреик
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