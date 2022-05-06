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Дипломаты США: Украина отстаивает ценности свободы через 77 лет после победы над нацизмом

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 18:44
Дипломаты США: Украина отстаивает ценности свободы через 77 лет после победы над нацизмом - Фото
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (Фото - скриншот видео)

Спустя 77 лет после победы стран антигитлеровской коалиции над нацизмом, на передовом рубеже борьбы за свободу и демократию оказалась Украина. Таков лейтмотив заявлений американских дипломатов накануне очередной годовщины победы во Второй мировой войне, пишет Голос Америки.   

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"8 мая 1945 года стал днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны снова защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины защищает свой демократический выбор, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"День победы приобрел новый смысл в Украине, когда она стала независимой в 1991 году. Народ Украины наконец-то смог полностью принять ценности справедливости и демократии. Это те самые ценности, которые они защищают и за которые борются в 2022 году", – поддержал его спикер Госдепа Нед Прайс.

Глава представительства США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер указал на то, насколько смысл и содержание российской антиукраинской пропаганды смыкаются с фашизмом. 

"Каждый раз, когда представитель России в ОБСЕ называет украинцев "нацистами", он не подразумевает фашистскую идеологию. Он использует термин "нацист" как кодовое слово, означающее недочеловека. Один российский политик сказал: "Мы воюем не против людей, а против врагов... не против людей, а против украинцев". Сделайте паузу, чтобы об этом подумать".

Карпентер также подчеркнул прямую связь между дегуманизацией украинцев российской пропагандой и зверствами российских войск в Украине.

Ранее сегодня организация Amnesty International заявила, что военные России совершили военные преступления в Киевской области и должны предстать за это перед судом. 

Сергей Бережной
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День победы над нацизмом майкл карпентер Энтони Блинкен Нед Прайс
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