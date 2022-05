Дипломаты США: Украина отстаивает ценности свободы через 77 лет после победы над нацизмом

Спустя 77 лет после победы стран антигитлеровской коалиции над нацизмом, на передовом рубеже борьбы за свободу и демократию оказалась Украина. Таков лейтмотив заявлений американских дипломатов накануне очередной годовщины победы во Второй мировой войне, пишет Голос Америки.

"8 мая 1945 года стал днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны снова защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины защищает свой демократический выбор, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

May 8, 1945, #VEDay, was the day that justice triumphed over Nazi oppression in Europe. In 2022, 77 years later, we must once again defend justice and democracy in the face of aggression. The people of Ukraine celebrate their democratic values, and we stand #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/evBv5BXL7C