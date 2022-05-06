Дипломаты США: Украина отстаивает ценности свободы через 77 лет после победы над нацизмом

Спустя 77 лет после победы стран антигитлеровской коалиции над нацизмом, на передовом рубеже борьбы за свободу и демократию оказалась Украина. Таков лейтмотив заявлений американских дипломатов накануне очередной годовщины победы во Второй мировой войне, пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"8 мая 1945 года стал днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны снова защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины защищает свой демократический выбор, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

May 8, 1945, #VEDay, was the day that justice triumphed over Nazi oppression in Europe. In 2022, 77 years later, we must once again defend justice and democracy in the face of aggression. The people of Ukraine celebrate their democratic values, and we stand #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/evBv5BXL7C — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

"День победы приобрел новый смысл в Украине, когда она стала независимой в 1991 году. Народ Украины наконец-то смог полностью принять ценности справедливости и демократии. Это те самые ценности, которые они защищают и за которые борются в 2022 году", – поддержал его спикер Госдепа Нед Прайс.

Глава представительства США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер указал на то, насколько смысл и содержание российской антиукраинской пропаганды смыкаются с фашизмом.

"Каждый раз, когда представитель России в ОБСЕ называет украинцев "нацистами", он не подразумевает фашистскую идеологию. Он использует термин "нацист" как кодовое слово, означающее недочеловека. Один российский политик сказал: "Мы воюем не против людей, а против врагов... не против людей, а против украинцев". Сделайте паузу, чтобы об этом подумать".

Карпентер также подчеркнул прямую связь между дегуманизацией украинцев российской пропагандой и зверствами российских войск в Украине.

Ранее сегодня организация Amnesty International заявила, что военные России совершили военные преступления в Киевской области и должны предстать за это перед судом.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.