Военные РФ должны предстать перед судом за военные преступления – Amnesty International

Военные России совершили ряд военных преступлений в Киевской области и должны предстать за это перед судом. Об этом заявила в ходе брифинга Amnesty International, эксперты которой ведут тщательное расследование таких случаев.

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Amnesty International задокументировала нарушающие международное право авиаудары по Бородянке, а также внесудебные казни в Буче, Андреевке, Здвижевке и Ворзеле.

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International, заявила, что "картина преступлений, совершенных российскими силами, включает как незаконные нападения, так и преднамеренные убийства гражданских лиц".

Расследование AI установило, что как минимум 40 гражданских были убиты в результате "непропорциональных и неизбирательных атак", а также 22 случая, когда российские военные "совершили незаконные убийства, большая часть которых была явными внесудебными казнями".

Такие результаты были получены за 12 дней расследований, в ходе которых эксперты организации опросили жителей Бучи, Бородянки, Нового Корогода, Андреевки, Здвижевки, Ворзеля, Макарова и Дмитровки и лично посетили места многочисленных убийств.

7 апреля 2022 года Amnesty International обнародовала заявление на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками, в котором констатировала, что российские вооруженные силы практиковали в Украине внесудебные казни мирных жителей, что является безусловным военным преступлением.

5 мая на заседании Совбеза ООН украинский постпред Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин и его приспешники будут осуждены будущим Гаагским трибуналом.

Сергей Бережной

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