Российский лидер Владимир Путин и его приспешники вроде постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи будут осуждены будущим Гаагским трибуналом. Об этом в речи на вчерашнем заседании Совбеза организации заявил украинский постпред Сергей Кислица.

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Выступление дипломата состоялось после выступления россиянина, который традиционно транслировал пропаганду Кремля об "украинских провокациях вроде Бучи или Краматорска" и жаловался, что западные страны заморозили счета РФ на $300 млрд.

Украинский постпред посетовал на бездействие Совбеза и его способность лишь "выражать глубокую обеспокоенность", которые "продолжают раздражать международное сообщество и создавать атмосферу безнаказанности".

"Зал Совбеза превратился из места проведения дипломатических дебатов в место биологической опасности из-за кровавого следа и тошнотворного запаха тлеющих тел женщин, мужчин и детей, которые российский посланник оставляет шлейфом за собой, когда входит и выходит в помещение заседаний Совбеза", – сказал Кислица под конец речи.

Он добавил о противнике по СБ ООН, что "воздух, который мы вдыхаем здесь, наполняется ядовитыми спорами мерзости, когда его губы начинают двигаться и он начинает бормотать обильную ложь".

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"Победа над российской армией приближается день ото дня, как приближается время, когда путинские приспешники сядут на скамью подсудимых за военные преступления и преступления против человечности", – подчеркнул Кислица и подытожил: "Наказание близко. Милошевич недолго будет оставаться в одиночестве".



Сербский лидер Милошевич и четыре высших югославских руководителя обвинялись в Гааге по пяти пунктам преступлений против человечности (убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации) и за нарушение законов и обычаев войны. Умер в камере 16 лет назад.

5 апреля 2022 года президента Зеленский заявил о беспомощности Совбеза ООН по Украине: "Сделайте что-то или самораспуститесь".

22 апреля 2022 года Кислица заявил, что "с начала вторжения к россиянам в Совбезе никто без нужды не подходит".

Евгений Пилипенко

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