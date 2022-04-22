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Постпред Украины в ООН: С начала войны к россиянам в Совбезе никто без нужды не подходит

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 16:54
Постпред Украины в ООН: С начала войны к россиянам в Совбезе никто без нужды не подходит - Фото
Сергей Кислица (фото из Twitter Кислицы)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отношение к России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций изменилось, и если раньше послы ходили "пить водку и есть кулебяку" в резиденцию РФ, то сейчас к россиянам никто не подходит без необходимости. Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua.

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У Кислицы спросили, как российский постпред Василий Небензя себя ведет "за кулисами заседаний" Совбеза, и пытается ли он "отбелить" себя перед коллегами в ООН.

"Давайте вспомним, как Россия в феврале председательствовала в Совбезе, когда приезжал туда заместитель Лаврова Вершинин. Послы США, Китая, Франции, Великобритании подходили и к нему, и к Небензе, мило общались и пожимали руки. Даже ходили в российскую резиденцию – пили водку и ели кулебяки. После нападения на Украину к россиянам никто в Совбезе ООН по собственной инициативе и без реальной необходимости не подходит", – ответил Кислица.

Украинский постпред считает, что у Небензи нет простора для маневра, и у него осталось всего две опции: "Либо в дальнейшем служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Судьба фюреров в бункерах истории известна".

На фоне многочисленных словесных перепалок Кислицы и Небензи за время войны у украинского постпреда спросили, не хотелось ли ему "что-то с ним сделать".

"Зачем? Это негигиенично. Я искренне верю в то, что Небензя будет гореть в аду. Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе место", – заявил Кислица.

Читайте также: Постпред Украины в ООН раскритиковал Совбез за беспомощность в этой войне

Оксана Житнюк
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Сергей Кислица ООН война постпред
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