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Постпред Украины в ООН: Заседания Совбеза по войне, пока тут есть Россия, – трата времени

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 10:06
Постпред Украины в ООН: Заседания Совбеза по войне, пока тут есть Россия, – трата времени - Фото
Сергей Кислица (фото - его Twitter)

Совет безопасности ООН никак не поможет Украине, пока его членом является страна-агрессор Россия, и заседания по теме ее войны против Украины – бессмысленная трата времени. Об этом в речи на заседании СБ ООН говорил вчера постпред Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

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Он отметил, что с января проведено более десятка встреч по российской агрессии против Украины.

"Мы все ценим свое время, поэтому позвольте мне спросить вас – как наши встречи влияют на тех, кто занимает место, которое Хартия по-прежнему отводит другому, уже несуществующему юридическому лицу?" – задал Кислица вопрос собравшимся. Речь о том, что постоянным членом СБ ООН определен СССР, а не Россия.

Кислица добавил – "сколько заседаний Совбеза будет еще проведено с тем же результатом без изменения роли России в Совете?!"

"Уважаемые коллеги, похоже, что эти встречи не влияют ни на ситуацию с безопасностью на передовой, ни на гуманитарную ситуацию в Украине", – констатировал украинский постпред.

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Он добавил, что не недооценивает приверженность партнеров помощи Украине на двустороннем уровне, но подчеркнул – а какова тут роль СБ ООН?

"Это орган, который не смог предотвратить войну и не может остановить ее сейчас. К сожалению, в этом зале мы продолжаем выслушивать подсудимых будущего трибунала и выступать перед ними. По какой причине? Готовы ли вы свести роль СБ в урегулировании самого серьезного кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только к обсуждениям?" – обратился дипломат к коллегам.

Кислица призвал СБ ООН "серьезно заняться вопросом, как решить проблему сомнительного присутствия России в этом зале".

"Почему этот орган не имеет никакого влияния на войну России против Украины? Ответ очевиден, поскольку СБ продолжает делать вид, что Россия является полноправным и легитимным постоянным членом. Я не вижу существенных изменений в роли СБ, если ответ не будет найден в ближайшее время. Россию надо остановить. Ради мира для украинцев и людей во всем мире", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко
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Сергей Кислица ООН война совбез оон беспомощность
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