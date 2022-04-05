Сегодня, 5 апреля, президент Владимир Зеленский по видеосвязи из Киева выступит на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

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Начало выступления запланировано на 17:00 по киевскому времени.

На этом заседании рассмотрят обвинения Украины в массовых убийствах российскими оккупантами мирных жителей в пригороде Киева Буче – одном эпизоде геноцида украинского народа, который проводит РФ.

Смотрите видео: Идентифицированы первые оккупанты, причастные к геноциду в Буче

Глава государства, как ожидается, вновь призовет страны мира осудить полномасштабное вторжения РФ, ввести как можно более жесткие санкции против страны-агрессора и дать Украине тяжелое вооружение.

На днях генсек ООН Гутерриш заявил, что "потрясен" резней в Буче, но кто ее устроил, он не упомянул.

После обнародованных в начале апреля свидетельств зверств российских военных в Буче, которые потрясли мир, руководство РФ заявило, что Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после бегства оккупантов из Киевской области. Местные жители знают, что Россия лжет. Спутниковые снимки это также показывают.

Разведка сообщила, что Россия возвращает в Украину "мясников", устроивших зверства в Буче.

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Евгений Пилипенко

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