Разведка опубликовала имена военных из российской бригады, причастной к зверствам в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в городе Буча. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – заявила разведка.

Список содержит не только имена российских военных, начиная от полковников и заканчивая рядовыми, но и дату их рождения, а также номера паспортов.

64 ОМБр прибыла в Украину из Хабаровского края. Она базируется в деревне Князе-Волконское, недалеко от Амура и границы с Китаем.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

На улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Андрей Водяный

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