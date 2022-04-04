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Разведка опубликовала имена военных из российской бригады, причастной к зверствам в Буче

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 12:30
Разведка опубликовала имена военных из российской бригады, причастной к зверствам в Буче - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в городе Буча. За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – заявила разведка.

Список содержит не только имена российских военных, начиная от полковников и заканчивая рядовыми, но и дату их рождения, а также номера паспортов.

64 ОМБр прибыла в Украину из Хабаровского края. Она базируется в деревне Князе-Волконское, недалеко от Амура и границы с Китаем.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
  • На улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела десятков расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
Андрей Водяный
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