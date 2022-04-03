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Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу – посмотреть, к чему привели уступки России

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 22:11
Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу – посмотреть, к чему привели уступки России - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу под Киевом, где российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Об этом он сказал во время своего сегодняшнего видеообращения о зверствах россиян, которые они устроили на временно захваченных ими территориях.

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Зеленский напомнил, что сегодня 14-я годовщина саммита НАТО в Бухаресте, когда был шанс убрать Украину из "серой зоны" на востоке Европы, серой зоны между НАТО и Россией.

По словам президента, за фактическим отказом принимать Украину в НАТО в дальнейшем (в частности Франция и Германия не поддержали предоставление Украине ПДЧ, – ред.) был спрятан страх некоторых политиков перед Россией, которые думали, что отказав Украине, они могут "успокоить Россию".

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не обвиняет Запад и не обвиняет никого, кроме конкретных российских военных и тех, кто отдавал им приказы. 

"Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую ​​Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь <…> По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, пришедшего на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить – без просьб", – добавил президент.

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Оксана Житнюк
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