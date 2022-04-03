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Зеленский записал новое обращение: Каждый российский палач будет найден и наказан – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 21:17
Владимир Зеленский (скриншот видео)
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Каждый российский палач, причастный к военным преступлениям в Украине, будет найден и наказан. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении, которое было записано на фоне трагедии в Киевской области, где после освобождения городов от оккупантов нашли сотни тел убитых мирных жителей.

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"Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан", – говорится в описании к видео.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война киев военные преступления буча
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