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Ющенко считает "близкими к зраде" позиции Франции и Германии по НАТО в 2008 году

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 09:25
Ющенко считает
Виктор Ющенко (фото - ЕРА)

Третий президент Виктор Ющенко считает почти "зрадой" позиции Германии и Франции на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, когда эти два государства не поддержали предоставление Украине плана действий по членству в Альянсе. Об этом он рассказал в интервью в эфире канала Украина 24.

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У Ющенко спросили, считает ли он "зрадой" отказ Франции и Германии предоставлять Украине ПДЧ в 2008 году.

"Думаю, да. Я это слово не буду называть, чтобы быть корректным, но это близко. Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло три месяца, когда Путин (президент РФ, – ред.) еще управляемым был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон: если на паузу стали – можно сказать, что вы проиграли", – сказал Ющенко.

Он сказал, что его шокировало, как формировали свою позицию канцлер Германии Ангела Меркель и на тот момент президент Франции Николя Саркози – "большой друг Путина" по мнению Ющенко.

По словам Ющенко, на саммите он вместе с президентами других стран шел к Саркози и Меркель. Французский лидер куда-то ушел, а канцлер осталась. Меркель аргументировала, что ПДЧ Украине дать не могут, поскольку в 2008-м лишь треть украинцев поддерживала вступление в НАТО.

"Я ей говорю: когда я вступал в должность, 14% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО, сейчас 31%. Это треть, но в два раза больше за два года. Когда вы принимали Испанию в полноправные члены НАТО, там 17% населения поддерживали этот проект", – рассказал Ющенко, добавив, что до сих пор считает слабыми и неприемлемыми аргументы Меркель.  

  • В начале апреля 2008-го на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ней говорилось, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а следующим шагом для них должно стать получение ПДЧ. Пока обе страны ПДЧ так и не получили.
  • В августе 2008-го Россия вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территорию. В конце февраля 2014-го Россия оккупировала Крым, а весной развязала войну на Донбассе.
  • В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
  • 14 июня 2021-го на саммите НАТО в Брюсселе подтвердили решение 2008 года: Украина станет членом Альянса через ПДЧ. Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом  решении нет конкретных сроков следующих шагов в сближении с НАТО.

Читайте также: Коррупция не может быть основной причиной отказа во вступлении в НАТО – Зеленский

Марк Сировой
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Ангела Меркель нато виктор ющенко николя саркози ПДЧ бухарестский саммит
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