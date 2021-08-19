Коррупция не может быть основной причиной отказа во вступлении в НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает ,что наличие коррупции не может быть причиной отказа Украине в членстве в НАТО, так как ни одна страна мира не является полностью свободной от коррупции. Об этом Зеленский сказал в интервью журналистам изданий из стран нормандской четверки и США, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Комментируя утверждение о том, что Украина должна побороть коррупцию, чтобы получить приглашение в альянс, Зеленский отметил: "Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире".

Зеленский акцентировал внимание на том, что в Украине есть ряд независимых антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.

"Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры отвечают требованиям НАТО", – отметил президент.

То, что Украину не приглашают в НАТО, разочаровывает и направляет негативный сигнал другим странам-кандидатам, считает Зеленский.

"Месседж – путь в НАТО чрезвычайно сложный. Это в свою очередь создает вакуум, который Россия с удовольствием заполняет", – сказал глава государства.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

Зеленский заявил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

В НАТО заявили, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса.

Вадим Ребрина

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