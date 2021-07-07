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В НАТО ответили Зеленскому о критериях на пути к ПДЧ: Это так не работает

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 19:00
В НАТО ответили Зеленскому о критериях на пути к ПДЧ: Это так не работает - Фото
Джеймс Аппатурай (скриншот с видео)

Для получения Плана действий по членству в НАТО недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса. Об этом сказал специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

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На этом же мероприятии сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит реформы быстрее, "чем любая страна Европы" или большинство из них. Он также сказал, что Киев хотел бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к интеграции с альянсом.

"Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, согласованные маркеры, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству", – сказал Зеленский.

Представитель НАТО на просьбу ведущего прокомментировать это ответил, что реформ недостаточно.

"Не хочу вас обманывать, скажу прямо: это так не работает. Нет конкретного перечня критериев, чтобы их выполнить, отметить, что они выполнены, тогда дается членство. Это политические решения, не сугубо технические критерии", – сказал Аппатурай.

Страна-претендент должна реализовать определенные реформы, отметил он. "Но также и НАТО должно быть готово. Это внутренне политическое решение. И сказано также, что расширение должно способствовать укреплению безопасности", – сказал представитель альянса.

По его словам, без проведения реформ такое политическое решение НАТО невозможно, но одного только выполнения реформ недостаточно.

  • 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).
  • Зеленский заявил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато Джеймс Аппатурай
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