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Украина станет членом НАТО через ПДЧ. Реформы надо продолжать – итог саммита Альянса

14.06.2021, 19:12
Украина станет членом НАТО через ПДЧ. Реформы надо продолжать – итог саммита Альянса - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

НАТО подтверждает решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ). Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита в Брюсселе.

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"Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", – говорится в документе.

В документе говорится, что для членства Украине нужно выполнять годовые национальные программы в рамках комиссии Украина-НАТО – они "остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО".

Речь идет о борьбе с коррупцией, реформе децентрализации и уважении прав человека властями Украины.

В НАТО отметили важность дальнейших реформ в сфере безопасности, также упомянули реформу Службы безопасности Украины. Кроме того, в Альянсе заявили, что Украина провела "значительные реформы", но призывает к дальнейшему прогрессу. В свою очередь НАТО обещает всестороннюю помощь. 

Также в заявлении Альянса не признается и осуждается незаконная оккупация Крыма Россией.

"Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте.", – говорят в НАТО. 

Россия как страна, подписавшая минские соглашения, несет значительную ответственность в их соблюдении, считают в НАТО.

"Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины", – сообщается в коммюнике.

Читайте также: Украина доказывает, что готова быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

Станислав Стороженко
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