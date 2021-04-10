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Министр обороны: Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в этом году

10.04.2021, 14:05
Министр обороны: Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в этом году - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Украина рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году, заявил министр обороны Андрей Таран. Заявление министра опубликовано на сайте МО.

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"За последние семь лет Украина очень много сделала на этом пути (вступления в НАТО – ред.), что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение плана действий по членству в альянсе в этом году", – заявил Таран.

По словам министра, получение ПДЧ – первоочередной приоритет политического руководства Украины для усиления обороноспособности государства. Он выразил уверенность, что евроатлантическая интеграция является залогом суверенитетом и территориальной целостности Украины, и от такого решения выиграют и Украина, и НАТО.

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Денис Юдин
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Андрей Таран ПДЧ в НАТО
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