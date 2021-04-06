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"Важный сигнал поддержки". Зеленский попросил Трюдо о помощи во вступлении в НАТО

06.04.2021, 18:50
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", – сказал Зеленский во время телефонного разговора с Трюдо. 

Также президент отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Станислав Стороженко
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нато канада Джастин Трюдо оп ПДЧ
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