"Важный сигнал поддержки". Зеленский попросил Трюдо о помощи во вступлении в НАТО

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", – сказал Зеленский во время телефонного разговора с Трюдо.

Также президент отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Сегодня, 6 ноября, Зеленский заявил, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО стало бы сигналом для России и путем завершить войну на Донбассе.

Станислав Стороженко

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