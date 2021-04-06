"Важный сигнал поддержки". Зеленский попросил Трюдо о помощи во вступлении в НАТО
06.04.2021, 18:50
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", – сказал Зеленский во время телефонного разговора с Трюдо.
Также президент отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
- 1 февраля вышло интервью Зеленского американскому Axios. Президент сказал, что у него есть один вопрос к Байдену: "Почему Украина еще не в НАТО?".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, объяснил, почему Украина еще не в Альянсе.
- Сегодня, 6 ноября, Зеленский заявил, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО стало бы сигналом для России и путем завершить войну на Донбассе.
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