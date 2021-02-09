Столтенберг ответил на вопрос Зеленского, почему Украина не в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса "остаются открытыми" для Украины. Ее приближение к членству зависит от успеха проводимых реформ. Об этом он сказал на пресс конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

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Столтенберга попросили прокомментировать вопрос президента Владимира Зеленского, который он адресовал американскому лидеру Джо Байдену: почему Украина до сих пор не в НАТО.

Генсек альянса напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите на уровне глав государств и правительств государств-членов Североатлантического Совета единогласно была согласована декларация, в которой Украину (наряду с Грузией) заверили в будущем членстве в НАТО.

Столтенберг заявил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Столтенберг сказал, что не может назвать конкретной даты вступления Украины в НАТО, но заверил, что будет поддерживать евроатлантические стремления Киева. "Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО", – сказал генсек.

Шмыгаль, в свою очередь, заверил, что членство в НАТО является важным приоритетом для Украины. Премьер сказал, что "у нас много наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение домашнего задания". Он добавил ,что Украина хотела бы получить План действий по членству в НАТО вместе с Грузией.

10 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта".

1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Вадим Ребрина

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