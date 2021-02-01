У Зеленского есть к Байдену "очень простой" вопрос – почему Украина до сих пор не в НАТО

У президента Владимира Зеленского есть "очень простой" вопрос к новому президенту США Джо Байдену: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО. Об этом он сказал в интервью Axios на канале HBO, передает Голос Америки.

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Президент отметил, что Украина благодарна США "за все", но хочет быть полноправным членом НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" – сказал он.

Зеленский считает, что когда речь идет о безопасности в Европе, то речь идет об Украине, поскольку есть "аннексия (оккупация, – ред.) Крыма" и агрессия России на Востоке. По его мнению, если б Украина была полноправным членом НАТО, то на Донбассе не было бы эскалации, а Альянс должен был бы защищать ее.

"И это правильно. Потому что мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции (против РФ, – ред.). Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", – добавил президент.

СПРАВКА. В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина станут членами Альянса. Согласно документу, следующим шагом для этих стран должно стать получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Украина пока еще не получила ПДЧ, но в июне 2020-го НАТО предоставил ей статус партнера с расширенными возможностями. Что подразумевает этот статус читайте по ссылке.

26 января 2021-го Байден поговорил с главой РФ Владимиром Путиным. В разговоре Байден в частности заявил, что Америка будет твердо защищать суверенитет Украины.

В Офисе Зеленского считают наполнение их разговора идеальным для Украины. В ОП заявили, что Байден указал Путину: единственный шанс РФ на нормальные отношения с цивилизованным миром – прекращение агрессии, в первую очередь – против Украины.

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Марк Сировой

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